Por volta das 2h19, no km 64,4 norte da rodovia, morreu atropelada uma pessoa não identificada. No km 113, um rapaz atropelado às 11h44 foi levado para o Hospital Municipal de Sumaré. No sentido interior, um capotamento deixou uma vítima grave. A Autoban não sabe para onde a vítima foi levada. Mais detalhes não foram divulgados.