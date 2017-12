Três pessoas são atropeladas em ponto de ônibus de Campinas

SÃO PAULO - Três pessoas foram atropeladas em um ponto de ônibus na tarde desta quarta-feira, 13, em Campinas, na Avenida Alberto Medaljon. Um carro atropelou os pedestres e fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o helicóptero Águia, da PM, que socorreu as vítimas, um carro Fiat Pálio em alta velocidade teria passado por uma lombada, perdido o controle e invadido o ponto de ônibus. Testemunhas do acidente anotaram a placa do veículo.

Uma menina, de 10 anos, teve um corte profundo na perna e uma mulher, de 29 anos, teve a perna prensada entre o carro e o banco de cimento em que estava sentada. As duas foram levadas ao Hospital das Clínicas da Unicamp. Uma terceira mulher, com escoriações leves, foi encaminhada ao PS de São José dos Campos.