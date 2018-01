Três pessoas morrem em acidentes na zona leste de SP

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Três acidentes deixaram três mortos na madrugada do sábado para domingo na zona leste de São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) e da Polícia Militar.

O primeiro acidente aconteceu por volta da 0h30, quando um homem morreu atropelado por um carro na Avenida José Pinheiro Borges, perto da Rua Santana do Agreste, no Jardim Nélia.

Na Avenida Alcântara Machado, altura do número 2.180, na Mooca, por volta da 1h30, mais uma pessoa morreu atropelada por um carro. O motorista fugiu do local e o caso foi encaminhado ao 6º Distrito Policial.

O terceiro acidente aconteceu por volta das 4h30, quando o motorista de um carro perdeu o controle da direção e bateu em um muro na Avenida Conde de Frontin, no Tatuapé. Um dos ocupantes do veículo morreu e outro foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital João 23.