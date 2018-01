Três pessoas morrem em acidente na Rodovia Mogi-Bertioga

Um casal e uma filha morreram na colisão de um carro com um caminhão-guincho na Rodovia Mogi-Bertioga, neste domingo, por volta das 12h45. Eles estavam num Corsa Classic prata junto com outra filha, que foi hospitalizada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor Classic efetuou uma ultrapassagem proibida, e o veículo se chocou de frente com um Caminhão VW 8-100 de cor amarela, na altura do KM 77 da Mogi Bertioga. O motorista do caminhão saiu ileso.

A quarta ocupante do carro foi levada em estado grave ao Hospital Luzia de Pinho Mello em Mogi das Cruzes. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Até agora os nomes das vítimas não foram confirmados.