Três pessoas morrem em acidente entre ônibus e duas motos em SP

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um ônibus e duas motos na Avenida Cupecê, na altura do número 5.000, na zona sul de São Paulo, próximo a Diadema, matou três pessoas e deixou uma ferida na manhã desta sexta-feira, 15. O acidente aconteceu por volta das 9h.

Às 14h, Avenida Cupecê não tinha mais interdições por causa do acidente, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ainda de acordo com a companhia, uma faixa da esquerda e outra da direita continuam bloqueadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram encaminhadas para o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para auxiliar no resgate. A vítima, que teve ferimentos leves, foi levada para o Hospital do Jabaquara.

Falha. O motorista do ônibus afirmou que o banco do veículo apresentou problemas pouco antes do acidente. Ao trocar a marcha, o banco teria deslizado para trás. Por causa do cinto, ele não conseguiu alcançar o volante e os pedais a tempo de impedir que o ônibus perdesse a direção.

Segundo a polícia, ainda não se sabe se a trava do banco quebrou ou se não estava encaixada corretamente. Foram tiradas fotografias e a perícia irá avaliar o caso.

Atualizada às 14h30