Três pessoas morrem carbonizadas em acidente no interior

SOROCABA - Dois carros pegaram fogo depois de baterem de frente, na Rodovia Nestor Fogaça (SP-250), no fim da noite de quinta-feira, 17, em Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Três pessoas morreram carbonizadas. Outra vítima foi socorrida com ferimentos por uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros e levada para um hospital de Pilar do Sul.

O motorista de um dos veículos teria deixado o local do acidente e não tinha sido localizado até a manhã desta sexta-feira, 18.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os carros - uma picape e um automóvel importado - seguiam em sentidos opostos, entre Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo, quando um deles invadiu a pista contrária. Com o impacto da colisão, os veículos pegaram fogo. O motorista e o passageiro da picape morreram na hora. Um ocupante do carro também morreu na batida seguida de incêndio, enquanto o outro foi socorrido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com polícia, a pessoa que dirigia o automóvel não foi encontrada no local. Uma das hipóteses é de que também tenha se ferido e pego carona na estrada.