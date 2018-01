Três pessoas morrem baleadas após briga em pancadão na zona sul

SÃO PAULO - Três homens morreram baleados e outro ficou ferido após uma briga durante um pancadão na região do Jardim Catanduva, na zona sul da capital paulista, na noite deste domingo, 13. As vítimas que morreram tinham entre 23 e 34 anos.

Os disparos de arma de fogo aconteceram após uma "briga generalizada" na Rua Doutor Renato Bueno Neto, ao lado de um posto de gasolina, por volta das 21h10, segundo a Polícia Militar. No momento do crime, havia uma aglomeração no local, onde acontecia um baile funk.

Alvejado, Otávio Pereira Dias, de 34 anos, morreu na hora. Já Anderson de Paula Guedes, de 23 anos, e Paulo Henrique de Azevedo, de 31, chegaram a ser socorridos ao Hospital do Campo Limpo, também na zona sul, mas não resistiram aos ferimentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O único sobrevivente, um jovem de 18 anos, está internado, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil investiga quem são os autores do crime - até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado no plantão do 89.º Distrito Policial (Portal do Morumbi), mas deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).