Três pessoas morrem atropeladas na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Uma mulher alcoolizada invadiu o acostamento da pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, e matou três pessoas que estavam fora de um carro, possivelmente fazendo reparos no veículo, na manhã deste sábado, 30.

O acidente ocorreu por volta das 5h, sentido Ayrton Senna, cerca de 50 metros antes da Ponte dos Remédios. Uma quarta pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As informações são do 91º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), durante a manhã, houve lentidão na pista por aproximação e apenas o acostamento está ocupado.

Na delegacia, a motorista fez o teste do bafômetro que constatou a ingestão de álcool acima do permitido. Segundo a Polícia Militar, a motorista confessou que também falava ao celular no momento do acidente. Até o início da tarde, ela permanecia presa sem previsão de liberação.

Atropelamentos. No último dia 21, o Tribunal de Justiça de São Paulo reinterpretou o caso de Vitor Gurman, morto após ter sido atropelado pela nutricionista Gabriela Guerrero. À época, o laudo do IML indicou que Gabriela estava alcoolizada na hora do acidente.

O crime aconteceu às 3h30 do dia 23 de julho de 2011, na Vila Madalena, zona oeste da capital. Seis anos depois, a justiça entendeu que a nutricionista não teve intenção de matar e a livrou de ser julgada por júri popular.

