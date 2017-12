Três pessoas morrem após carro cair no Rio Tietê em Botucatu

PRESIDENTE PRUDENTE - Ao menos três pessoas morreram quando o carro em que viajavam caiu no fim da tarde desta segunda-feira, 6, no Rio Tietê, em Botucatu, no interior paulista. O motorista perdeu o controle da direção quando passava pela Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191).

Até o começo da noite de segunda, o Corpo de Bombeiros havia retirado os corpos de três vítimas das águas do rio, entre elas duas mulheres. "Foram encontrados um homem de 49 anos, uma mulher de 35 anos e uma garota de 15 anos", explicou Danilo Cinti, cabo da Polícia Rodoviária de Botucatu.

Ele não revelou os nomes das vítimas: "A ocorrência ainda não terminou, os bombeiros continuam as buscas no local, pois uma quarta pessoa estaria no carro", justificou o patrulheiro rodoviário à noite.

Ao todo, seis bombeiros participam do resgate. "A área do rio está cheia de aguapé, a água está barrenta e isso dificulta as buscas", completou o cabo, acrescentando que "o carro submergiu e os ocupantes morreram afogados".