Três pessoas já morreram por causa do frio no Paraná

SÃO PAULO - Três pessoas morreram por causa do frio nesta semana no Paraná. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), na madrugada desta terça-feira, dois homens tiveram hipotermia, quando a temperatura do corpo diminui devido às baixas temperaturas.

Segundo o órgão, uma das vítimas, Josué Cabral dos Santos, de 67 anos, foi encontrado morto embaixo da estrutura da residência onde morava, em Curitiba, trajando bermuda e camiseta.

O outro homem, Sérgio Olinek, de 43 anos, foi achado na rua, em Ponta Grossa, com sintomas de hipotermia. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia da cidade, mas não resistiu.

Uma terceira vítima morreu na madrugada de segunda-feira decorrência do frio. João Hofmann, de 51 anos, foi encontrado no gramado do condomínio onde morava, também em Curitiba. Ele teve hipotermia seguida de parada cardíaca.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na madrugada de terça-feira, 28, a temperatura em Curitiba chegou a -0,8ºC. Na madrugada desta quarta, 29, a temperatura mínima registrada foi de 5,8ºC.