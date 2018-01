TRÊS PERGUNTAS PARA...Edilberto Yanarico, pai de Brayan

2.Como está a vida na Bolívia? Nós sentimos muito falta de nosso filho. Minha mulher sente mais ainda. Agora, vamos ter de começar do zero. Tudo que fazíamos era em função do nosso filho. Agora não temos mais essa razão.

3.Um dos acusados, que estava preso, foi beneficiado por uma saída temporária de de Dia das Mães e nunca mais voltou. O Estado é culpado dessa tragédia? Em parte, o Estado tem culpa. Não entendemos por que ele foi solto. Ele deveria ser recolhido.