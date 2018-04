Três perguntas para... Marcelo Cancian, capitão e piloto do grupamento 1.Como foi a tarde do incêndio da Favela do Moinho? Eu estava na base (Campo de Marte) e de lá vimos a fumaça. Quando chegamos, ventava muito, era um vento constante, que deslocava a fumaça. Uma hora o vento mudou e a fumaça virou em nossa direção. Ficamos com pouca visibilidade. O helicóptero estava perdendo a sustentação, veio aquele ar quente. Pensei em abortar aquela operação, mas continuamos fazendo os resgates.