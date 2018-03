TRÊS PERGUNTAS PARA...

MODELO QUE VAI ABRIR A SEMANA DE MODA DE SP

1. Você abre hoje a edição de 15 anos da SPFW. É um privilégio?

A plateia ainda está com o olhar fresco. É ótimo. Comecei no evento em 1999, quando era Morumbi Fashion e não tinha essa estrutura. Desfilei pela Ellus ao lado de Shirley Mallmann, a grande top da época, que me inspirou a ser modelo. Fiquei emocionada. Já estou com 12 anos de carreira e naquela época achava que minha carreira seria de três anos.

2. Mas você diminuiu o número de desfiles. Pretende parar?

Diminuí porque queria ter mais qualidade de vida. Hoje faço os editoriais de revistas e tenho contratos exclusivos para campanhas e desfiles. Ano passado, por exemplo, fiz Chloé em Paris, Gucci em Milão, Animale aqui. Hoje faço meditação no início e no fim do dia. E estou planejando vir mais vezes ao Brasil.

3. Pretende mudar para o Brasil?

Continuo em Nova York. E trabalhando. Hoje a carreira de modelo é mais longa. A Iman, mulher do (cantor) David Bowie, continua trabalhando aos 55 anos.