TRÊS PERGUNTAS PARA... Christian Printes, advogado do Idec

1. O que é o SAC? O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) é onde o consumidor estabelece contato com o fornecedor ou o fabricante do produto ou serviço adquirido. Por esse canal, ele pode fazer reclamações, pedir informações e cancelar o que foi contratado.

2.Há prazo para solução? Sim. As reclamações dirigidas ao SAC devem ser resolvidas em, no máximo, 5 dias úteis, a partir do registro. No início da ligação a empresa deve fornecer o número de protocolo, incluindo data, horário e assunto. A solicitação de cancelamento de produto ou serviço deve ser registrada na hora.

3.O que é Ouvidoria? É um passo acima do SAC. Esse serviço pode ser considerado uma última instância (antes de o cidadão entrar na Justiça) para a solução dos conflitos entre empresa e/ou fornecedor e o cliente. Ela só deve ser acionada se a pendência não for resolvida pelo SAC./ LUCIANA MAGALHÃES