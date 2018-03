Três ônibus colidem no ABC e 12 se ferem

Os passageiros, todos com ferimentos leves, foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros. As composições são de linhas intermunicipais: dois ônibus e um micro-ônibus.

O coletivo da linha 154 São Bernardo do Campo (Jardim Nazareth)-São Paulo (Terminal Sacomã) colidiu na parte traseira do micro-ônibus da linha 151 Santo André (Jardim Cambuí)-São Paulo (Fábrica Trol). Outro transporte público que vinha atrás acabou se envolvendo no acidente também, mas o prefixo não foi informado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

Nenhum carro foi atingido e nenhum pedestre ficou ferido. A avenida foi liberada totalmente às 8h30, quando os ônibus foram recolhidos do local.