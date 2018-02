Três morrem em tentativa de assalto Três pessoas morreram durante tentativa de assalto a uma lanchonete em Porto Alegre, anteontem. O ladrão entrou no estabelecimento às 13h30 e anunciou o assalto. O policial civil Michel Vieira, de 23anos, filho da proprietária, teria reagido. Houve tiroteio e Vieira e a atendente Odete Vieira, de 54 anos, morreram. O ladrão também foi baleado, mas conseguiu entrar no carro do comparsa, que o deixou em um hospital. O ladrão ferido morreu. O segundo bandido foi capturado logo depois pela polícia.