Três morrem em carro levado pela enxurrada em Atibaia

SOROCABA – Um carro foi levado pela enxurrada ao tentar atravessar uma área alagada da Avenida Alfredo André, no fim da noite de sábado (20), em Atibaia, região de Campinas. O veículo caiu no Córrego do Piqueri e afundou. Os três ocupantes morreram afogados. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas e conseguiram retirar os corpos, que ainda estavam no interior do veículo.

As vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML). O acidente aconteceu durante um temporal que atingiu a cidade, derrubando árvores e deixando ruas e casas alagadas. Somente no Jardim Brasil, pelo menos trinta residências foram inundadas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, as famílias voltaram para casa depois que as águas baixaram.