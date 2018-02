Três morrem em acidente na Régis Bittencourt

São Paulo, 6 - Três pessoas morreram em um acidente na rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, na manhã desta quarta-feira, 6, de acordo com informações da Autopista, concessionária que administra a rodovia.

Uma ambulância da Autopista fazia atendimento a outro carro no acostamento que também sofreu um acidente, quando foi atingida na traseira por um Corolla, que rodou na pista, por volta das 9h.

Segundo a Autopista, os três passageiros do Corolla ficaram presos às ferragens e morreram no local. Os três funcionários da Autopista e os passageiros do primeiro carro, que também havia saído da pista, não tiveram ferimentos.

O local onde ocorreram os acidentes é uma curva e, por causa da chuva, as pistas estão escorregadias. Uma faixa da pista sentido São Paulo permanecia fechada às 11h30, sem provocar congestionamento, de acordo com a concessionária.