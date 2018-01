Três morrem em acidente entre carro e ônibus na zona leste de SP

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em uma colisão entre um veículo de passeio e um ônibus, na madrugada desta segunda-feira, 12, no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

Os veículos bateram por volta das 4h15, na Rua Tibúrcio de Souza, altura do número 2.138. As três vítimas fatais morreram no local. Um outro ferido foi retirado das ferragens e levado para o Pronto-Socorro Geral do Itaim Paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o ônibus e o carro foram retirados da via e ocupam o passeio, sem atrapalhar o trânsito.