Três morrem em acidente em estrada do interior de São Paulo

SOROCABA - Três pessoas, duas delas pai e filha, morreram na madrugada desta sexta-feira, 1º, em acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-79), em Salto, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. Dois veículos colidiram e um deles atravessou o canteiro central, indo parar na outra pista. Foi o primeiro acidente grave registrado na região na saída do feriado do Dia do Trabalhador.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, em um carro viajavam o motorista, sua mulher e três filhos, entre eles uma criança de três anos. O homem e uma filha morreram e os outros ocupantes, com ferimentos de moderados a graves, foram levados para um hospital de Indaiatuba. O motorista do outro veículo também morreu.

O trânsito em uma das pistas chegou a ser interditado, mas já foi liberado.