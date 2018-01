Três morrem em acidente de ônibus em Minas Gerais

A queda de um ônibus da Viação Itapemirim em uma ribanceira em Minas Gerais na última segunda-feira deixou três mortes. Em nota, a empresa informou que um de seus ônibus caiu na região de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. As vítimas são o motorista e de dois passageiros. Segundo a viação, dos 31 passageiros, 22 se feriram e foram levados para unidades de saúde de Além Paraíba e de Leopoldina. Pelo menos mais 7 pessoas estariam desaparecidas. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é de 14. O ônibus partiu de Iúna, no Espírito Santo, com destino à capital paulista, por volta das 15h30 de segunda-feira, 29. Cerca de oito horas depois, em uma curva na altura do km 790 da BR-116, o veículo saiu da pista e despencou numa ribanceira de cerca de 80 metros. Parte do ônibus está submerso num córrego, segundo o Corpo de Bombeiros, que vasculha a área. Em nota, a Itapemirim informou que as causas do acidente estão sendo apuradas e que "está dando todo o atendimento às vítimas deste lamentável episódio". A viação montou uma Central de Informações para parentes e conhecidos das vítimas, que pode ser acessada pelos telefone (11) 2146-8451 ou 0800 723 21 21.