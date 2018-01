Três morrem e um fica ferido após serem baleados em Perus

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Três pessoas morreram e uma ficou ferida depois de serem baleadas no início da madrugada desta segunda-feira, 2, em Perus, na zona norte de São Paulo. De acordo com testemunhas que preferiram não se identificar, Cleiton Alves, de 22 anos, e uma jovem identificada apenas como Daniela, pediram um lanche por telefone e aguardaram a entrega na calçada ao lado da casa de Alves, na Rua Augusto Valério do Sacramento. Dois motoboys chegaram em uma Honda Fan 125 preta com o pedido por volta da 0h50. Em seguida, uma outra moto e um carro teriam chegado. Ninguém soube dizer o número de atiradores. Os vizinhos apenas ouviram vários disparos. Um dos motoqueiros ainda tentou fugir a pé, mas foi baleado na perna. Os três homens foram socorridos por policiais militares ao Pronto-Socorro de Perus. Alves não resistiu aos ferimentos e morreu. O motoboy Renato Aparecido de Moraes foi transferido ao PS Mandaqui no meio da madrugada e morreu logo depois. Segundo informações da Polícia Civil, o outro motoboy - que não teve o nome divulgado - está fora de perigo. Daniela foi levada ao PS de Taipas mas morreu em seguida. O caso será registrado no 46º Distrito Policial (Perus). Texto atualizado às 6 horas para acréscimo de informações.