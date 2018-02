Três moradores de rua são assassinados em São Paulo

SÃO PAULO - Três moradores de rua foram mortos entre 23h de terça-feira e 1h desta quarta no centro e na zona leste da capital paulista, um deles enquanto dormia.

De acordo com a polícia, o primeiro caso ocorreu na Avenida do Estado, perto do Mercado Municipal, em circunstâncias não informadas. Também na região central, um morador de rua foi morto a tiros enquanto dormia por volta da 1h desta madrugada, na Rua Carlos de Souza Nazaré, região da 25 de Março. Segundo testemunhas, o crime foi cometido por um homem que chegou em uma bicicleta e disparou 11 vezes contra a vítima.