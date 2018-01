Três moradores de rua são mortos a tiros na zona sul de SP

SÃO PAULO - Três moradores de rua foram mortos a tiros em um posto de gasolina desativado na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a chacina ocorreu por volta das 5 horas da manhã deste sábado, 12.

As vítimas eram dois homens e uma mulher que costumavam dormir no local, de acordo com a Polícia Civil. Tiago Souza Santos, de 35 anos, e Caython Rodrigo Elias Mendes dos Santos, de 38, morreram no local.

A mulher, que era companheira de Caython e foi identificada apenas como Flavia, chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral do Grajaú, também na zona sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha disse à polícia que ouviu o som de uma moto em fuga após o crime. O caso foi registrado no 101º DP (Jardim das Imbuias) e será investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).