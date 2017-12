Três linhas da CPTM e duas linhas do metrô operam parcialmente no feriado, em SP

SÃO PAULO - Devido a serviços de manutenção e obras programadas, três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e duas linhas do Metrô de São Paulo operam com restrições nesta sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes.

A Linha 15-Prata do metrô fica totalmente paralisada até as 16 horas desta sexta. Ônibus são disponibilizados para o trajeto entre as duas estações da linha, Vila Prudente e Oratório.

Na Linha 4-Amarela do metrô, as estações Luz e República ficam fechadas nesta sexta, 21, e no domingo, 23, para obras da futura estação Higienópolis-Mackenzie. Os usuários que entram nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho com destino às estações República e Luz devem desembarcar na Paulista e seguir viagem usando a integração com a Linha 2-Verde.

Na Linha 11-Coral da CPTM, está interrompido o trajeto entre os terminais do Brás e Corinthians-Itaquera durante esta sexta. Os passageiros podem usar o metrô gratuitamente para o percurso.

Na Linha 9-Esmeralda da CPTM, os trens transitam com intervalos maiores entre as estações Osasco e Grajaú nesta sexta.

Já na Linha 7-Rubi da CPTM, o trecho entre as estações Luz e Francisco Morato tem tempo maior de espera durante o dia de hoje.

Não há outras restrições registradas nas demais linhas da CPTM ou no Metrô de São Paulo no feriado.