Três jovens são mortos em chacina no Guarujá Três adolescentes foram mortos na noite de ontem na favela Sítio Conceiçãozinha, no Guarujá, por quatro homens em um Fiat. Segundo a polícia, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Na capital, foi levado ao Presídio Romão Gomes o policial suspeito de participar de ataques no dia 10 na Baixada Santista. Na ocasião, um homem foi morto e seis jovens ficaram feridos. Seu nome não foi divulgado.