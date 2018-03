Três jovens são mortas na zona sul de São Paulo Três garotas foram encontradas mortas ontem de manhã na Estrada da Encosta, no Jardim Eldorado, zona sul de São Paulo. Os corpos tinham marcas de tiros e pedradas. Duas delas, as irmãs Luciana e Amanda Neves do Nascimento, de 21 e 16 anos, foram reconhecidas pela mãe, que contou à polícia que as filhas saíram de casa na noite de sexta para ir a um baile funk. A terceira jovem, uma conhecida das irmãs, ainda não foi identificada.