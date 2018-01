Três jovens são detidos ao atear fogo em trem em Osasco

Um incêndio atingiu na tarde desta segunda-feira, 3, dois vagões de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entre as estações Osasco e Presidente Altino. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram enviadas três viaturas para combater as chamas, que começaram às 17 horas. A CPTM informou, por meio de nota, que três jovens foram flagrados por agentes de segurança da empresa no momento em que ateavam fogo em vagões de trens no pátio.

Segundo a Polícia Militar, os jovens são menores de idade. De acordo com a companhia, os vagões atingidos são de carros antigos e desativados da Rede Ferroviária Federal S.A. que não prestam serviço para nenhuma linha da CPTM. Os jovens serão encaminhados para o 9º Distrito Policial, na região do Carandiru. Ninguém ficou ferido no incêndio.

Atualizado às 19h31