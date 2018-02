Três jovens são baleados em uma praça em Embu

SÃO PAULO - Três jovens, de 22, 20 e 16 anos, foram baleados por volta das 3 hs desta madrugada de sexta-feira, 5, em uma praça próxima à Rua São Geraldo, Jardim Valo Verde, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O trio continua internado sem risco de vida. Nenhum suspeito foi preso.

Socorridos por moradores da região, os três feridos foram levados ao Hospital Vazame, na Avenida São Lucas. Eles foram alvejados nos braços, pernas e costas, diz o delegado titular do 1º Distrito Policial da cidade, Higino Grigio.

A Polícia Militar foi acionada quando os jovens já estavam na unidade de saúde. Agentes foram ao pronto atendimento do hospital recolher depoimentos.

O trio assumiu, para a PM, estar usando entorpecentes no momento da ocorrência. A praça onde o grupo estava é um ponto conhecido de venda de drogas, conta Grigio.

A Polícia Civil investigará o caso no 1º DP de Embu das Artes. Grigio conta que pedirá laudo para apurar quantos tiros atingiram as vítimas. A motivação do crime é desconhecida. O Boletim de Ocorrências foi registrado no plantão da Delegacia Central da cidade como homicídio tentado.