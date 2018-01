Três jovens morrem em acidente na Fernão Dias em Atibaia

Três jovens morreram, por volta das 22h45 de quinta-feira, 25, após um deles perder a direção de um Gol verde, bater contra o barranco e capotar o veículo na altura do quilômetro 29 da pista sentido SP-MG da Rodovia Fernão Dias, no bairro do Tanque, em Atibaia, interior paulista. As vítimas, Róbson Luiz dos Santos, de 23 anos, que estava ao volante, Jhone Silva Pinheiro, 20, e Eduardo Victor Hilário Schubert, 17, eram acompanhados por outro veículo que vinha atrás, com outros rapazes. Todos seguiam para uma balada em uma região de bares, local conhecido como "Lago", em Bragança Paulista, cidade vizinha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), o trecho onde ocorreu o acidente é duplicado e o rapaz que estava ao volante teria saído da pista ao tentar fazer uma ultrapassagem. Não se sabe ainda se o condutor do veículo estava alcoolizado. As vítimas, que foram jogadas para fora do carro durante o capotamento e morreram no local, tiveram os corpos encaminhados para o IML de Bragança.