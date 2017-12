Três idosas são atropeladas por carro na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - O motorista de um carro atropelou e provocou ferimentos leves em três mulheres idosas na Avenida Jair Ribeiro da Silva, no bairro do Socorro, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 25. Uma das vítimas precisou ser encaminhada para atendimento médico no Hospital do Grajaú.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista permaneceu no local para prestar auxílio às vítimas. Ele deve ser encaminhado para depoimento em delegacia e responder por crime de trânsito.

O local do acidente tem bloqueio parcial e movimentação de viaturas. Há congestionamento de cerca de dois quilômetros no sentido centro da avenida.

