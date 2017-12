Três homens são presos em flagrante no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos

Três homens foram presos em flagrante por furto nesta segunda-feira, 16, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Dois peruanos foram pegos nesta tarde pela Polícia Militar quando tentavam fugir do aeroporto em um ônibus. A dupla havia furtado mochilas contendo, entre outras coisas, ipads e notebooks de três pessoas. Todos os itens foram retomados pelos donos após a prisão.

Mais cedo, um brasileiro também foi flagrado furtando objetos em um dos banheiros. Ele chegou a roubar papel higiênico e saboneteiras, mas logo foi flagrado e preso.

Roubo de carga. A Secretaria de Segurança Pública anunciou nesta segunda-feira a prisão de dois envolvidos no assalto ao depósito de mercadorias no terminal de cargas do Aeroporto de Cumbica em setembro. A Polícia civil prendeu os criminosos no dia 10, última terça-feira, mas só divulgou a informação nesta segunda para não prejudicar as investigações.