Três homens são presos após tentativa de assalto na Magazine Luiza, em Pinheiros

Três homens foram detidos após tentativa de assalto na loja Magazine Luiza, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os homens estavam armados e fizeram os funcionários reféns nesta quinta-feira, 16.

A loja fica na Rua Teodoro Sampaio, próximo à estação de metrô Faria Lima. Por meio de nota, o Magazine Luiza lamentou o ocorrido e informou que os assaltantes foram presos dentro do estabelecimento, após um cliente perceber a ação e avisar a uma colaboradora da loja. A funcionária, então, chamou uma viatura da polícia que estava na rua e a prisão foi feita sem resistência.

A PM informou que os homens foram encontrados no segundo andar da loja com 35 celulares de marcas diferentes, carga avaliada em R$ 50 mil. Com eles, foi apreendido um revólver calibre. Ninguém ficou ferido.

O Magazine Luiza informou, ainda, que está colaborando com a polícia nas investigações. O caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros).