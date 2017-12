Três homens são atropelados durante encontro de skatistas na Augusta

Três skatistas foram atropelados na manhã deste domingo, 25, por um carro na Rua Augusta, região central de São Paulo, durante um evento em comemoração ao Dia do Skate. A via estava interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) quando o motorista de um Ford EcoSport preto acelerou sobre os skatistas na direção contrária e fugiu.

Vídeos feitos por moradores da região mostram o momento em que o veículo atinge um skatista que descia a Rua Augusta com o grupo na direção da Praça Roosevelt. Um homem sobe no capô do carro enquanto o motorista acelera na direção da Avenida Paulista. Manifestantes correram atrás do veículo e tentaram acertá-lo com o skate. As imagens mostram que a porta do EcoSport é aberta diversas vezes por um passageiro.

O motorista ainda não foi localizado pela polícia. Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram socorridas com ferimentos leves, por volta das 10 horas, para hospitais da região central e oeste. Já a Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que dois skatistas, um de 20 e outro de 30 anos, foram atropelados. Uma das vítimas, segundo a Secretaria da Segurança Pública, foi encaminhada para o Hospital da Santa Casa com possível fratura em uma das pernas. A outra foi atendida no Pronto Socorro da Lapa e liberada em seguida.

O atropelamento foi na altura do 500 da Augusta, próximo do cruzamento com a Rua Dona Antônia de Queirós. Os skatistas haviam se reunido na Avenida Paulista para o evento “Go Skate Day” e seguiam para o centro. Segundo a CET, a Rua Augusta estava interditava desde as 9 horas para o evento.

Manifestação

O caso será investigado pelo 4.º Distrito Policial (Consolação). Em protesto contra o atropelamento, skatistas fizeram um novo ato à noite no cruzamento da Augusta com a Paulista.

O vídeo abaixo, gravado por um morador da região, mostra o momento do atropelamento: