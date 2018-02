Três homens morrem na frente de um bar Três homens foram assassinados na madrugada de ontem na frente de um bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, os disparos foram efetuados por homens que passaram em uma moto na região do Jardim Cumbica. A chacina será investigada pela equipe do 7.º DP. Os nomes das vítimas não haviam sido revelados pela polícia até as 14h de ontem. Ninguém foi preso.