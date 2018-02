Três homens morrem na 4ª chacina do ano Três homens foram mortos a tiros, por volta das 22h de anteontem, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A chacina ocorreu em uma favela do bairro Marengo, em um suposto ponto de tráfico de drogas. As três vítimas morreram no local. É a 4.ª chacina na Região Metropolitana neste ano, com um total de 12 mortos.