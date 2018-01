Três homens morrem em chacina na Liberdade

Três homens foram mortos em uma chacina na noite do domingo, 29, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Conforme testemunhas, as vítimas conversavam próximo a um bar na altura do número 214 da Rua São João Batista quando dois homens chegaram em uma moto, por volta das 21h.

Cada um deles portava duas armas. Os atiradores dispararam contra as vítimas e fugiram em seguida. As vítimas, identificadas pela polícia como Wallace Gomes Calazan, de 20 anos, Jean Meira, de 27 e Silmar Luís de França, de 25, chegaram a ser socorridos aos Hospitais Vergueiro e Ipiranga, mas não resistiram aos ferimentos e morreram logo depois.

Esta foi a sexta chacina do ano na Região Metropolitana de São Paulo. No total, 20 pessoas já morreram.