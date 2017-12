Três homens invadem casa e matam dono de jornal no interior de São Paulo

Dono do jornal Popular News, de Ibitinga, interior de São Paulo, o jornalista Wanderlei dos Reis, de 42 anos, foi baleado dentro da própria casa, na noite de sábado, e morreu ontem de manhã no hospital. A polícia não acredita em latrocínio (roubo seguido de morte) e investiga se o crime foi motivado por reportagens publicadas no periódico gratuito, voltado especialmente para a política. Ainda não há pistas sobre os bandidos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, durante a noite de sábado, Moisés Fernandes da Silva, de 20 anos, que morava na casa do jornalista, escutou um homem chamando por Reis. Logo depois de entrar pelo portão, três homens renderam os dois moradores da casa.

Ambos foram levados para um quarto e agredidos. Depois de alguns minutos, Reis foi retirado à força e levado para a cozinha. Um dos homens disparou um tiro de pistola semiautomática calibre 380 na perna de Reis, atingindo a artéria femoral.