Três guardas civis metropolitanos são baleados em porta de escola em SP

SÃO PAULO - Três guardas civis metropolitanos que faziam a ronda escolar na zona leste da capital foram vítimas de um ataque de assaltantes na noite desta terça-feira, 8. O crime ocorreu por volta das 19h, horário de saída dos estudantes.

Pelo menos quatro criminosos se aproximaram da equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que fazia a ronda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz, na região do Jardim Arthur Alvim. Houve confronto e uma guarda foi baleada no braço e na boca e outro vigilante, que vestia colete a prova de balas, foi atingido no abdômen. Eles foram socorridos e passam bem.

A Polícia Militar informou que os assaltantes roubaram um carro e fugiram. Até o momento ninguém foi preso.

Nenhum estudante ficou ferido.