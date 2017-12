Decorado com as cores do arco-íris, templo de 70 mil m2 na Av. do Estado, é o maior de São Paulo. Foi inaugurado em 2004.

Santuário Mãe de Deus

Encabeçado por Marcelo Rossi com projeto de Ruy Ohtake, santuário na Av. Interlagos terá capacidade para receber 100 mil.

Catedral da Sé

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É um dos cinco maiores templos neogóticos do mundo, com 111 metros de comprimento e 46 de largura.