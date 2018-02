Três foragidos estão no Paraguai A quadrilha começou a ser desmantelada em abril deste ano, quando quatro pessoas foram presas no Paraguai. Entre elas estão Willian Leonardo Pinto, que tinha 90 quilos de cocaína. Ele é filho do chefe da organização criminosa, José Antônio Pinto. Pai e filho moram em Cascavel. Pelo menos outros três integrantes do grupo, com mandados de prisão expedidos, podem estar no Paraguai. Isso inclui o líder, Almir José Pinto. / M.P.