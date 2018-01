Três ficam feridos após caírem do 15º andar na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Três operários ficaram feridos na manhã desta quinta-feira, 15, após a queda de um andaime, que estava no 15º andar do prédio, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 9 horas. Dois feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o terceiro pelos bombeiros. Todos foram levados para o Pronto-socorro Saboia. A Secretaria Municipal da Saúde diz que três homens deram entrada no Pronto-Socorro entre 10h30 e 10h45 e o estado de saúde deles era estável.