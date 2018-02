Três federais são presos por corrupção na 25

"O inimigo interno é aquele que conhece os procedimentos. E a investigação dessa natureza é sempre mais difícil que as demais", declarou Roberto Troncon, superintendente regional da PF no Estado, ao anunciar ontem os resultados da Operação Insistência.

Quatro pessoas foram presas em caráter preventivo, informou Troncon. Dois deles são agentes federais experientes e um é motorista da instituição. Todos já haviam sido submetidos a procedimentos disciplinares por outras infrações. O último agia como intermediário de policiais e empresários no centro e no Brás. O grupo sob suspeita conta com 19 integrantes: sete são servidores federais em atividade e um aposentado.