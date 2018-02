Três famílias decidem processar governo municipal Algumas mães já decidiram processar o município. A decisão foi anunciada ontem pela dona de casa Noeli da Silva Rocha, de 38 anos, mãe de Mariana, que morreu na chacina. Muito abalada, ela culpa a direção do colégio por ter permitido a entrada do atirador. "Há um mês, eu vim pegar um lanche para o meu filho. Tive de passar o sanduíche pela grade, pois não me deixaram entrar. Como deixam um bandido subir até a sala?" Ela afirma que já consultou um advogado, ao lado de outras duas mães. "Não é pelo dinheiro, mas daqui a pouco esse caso vai cair no esquecimento e ninguém vai pagar por isso. Por mim, a escola poderia ser colocada abaixo."