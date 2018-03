Três estradas estaduais continuam com bloqueios em SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Em razão de problemas causados pela chuva, três rodovias estaduais continuam com restrições no tráfego segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), ocorre um bloqueio total no quilômetro 115, em Amparo, região de Campinas, por causa de uma erosão. O motorista que passa pelo local encontra o esquema "pare e siga". Equipes que trabalham para o DER ainda realizam os reparos na estrada.

Serviços de limpeza ainda bloqueiam por completo o quilômetro 43,8, em Franco da Rocha (Grande SP), da Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma (SP-23), conhecida como Estrada do governo. As chuvas da semana passada causaram a inundação da pista. A liberação agora depende exclusivamente do término dos trabalhos de lavagem.

A Rodovia Capitão Barduíno (SP-08) está interditada nos dois sentidos em razão de uma queda de barreira ocorrida às 23 horas de domingo, 16, na região de Socorro. A barreira ocupa uma extensão de 200 metros na altura do quilômetro 128. Ainda não há previsão de liberação pois, em razão do tempo, pode haver mais deslizamentos no trecho.

A alternativa para quem segue sentido Socorro é pegar o desvio no quilômetro 113, na saída para Pinhalzinho e seguir por Monte Alegre. Na direção contrária, sentido Bragança Paulista, o motorista deve pegar a saída pela SP-147.