Três estações da Linha 2 só abrem ao meio-dia As Estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã, da Linha 2-Verde do Metrô, ficarão fechadas até as 12 horas de hoje. Técnicos da companhia realizam testes de um novo sistema de segurança nos trilhos, o chamado Controle de Trens Baseado em Comunicação (CTBC). Durante o período em que as estações estiverem fora de funcionamento, ônibus farão o percurso no trecho interrompido gratuitamente.