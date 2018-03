A Prefeitura de São Paulo qualificou três empresas para participarem da concorrência que vai definir a empresa responsável por construir uma garagem subterrânea na Praça Roosevelt. O objetivo do governo é iniciar as obras antes do fim do ano. O governo municipal também abriu concorrências para a construção de garagens subterrâneas no Mercado Municipal e nas imediações da Rua 25 de Março.