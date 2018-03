Três décadas de humor e desenhos

Glauco foi para o interior paulista para prestar vestibular para Engenharia. Foi descoberto pelo jornalista José Hamilton Ribeiro, que dirigia o Diário da Manhã e começou a publicar os trabalhos do cartunista.

O reconhecimento veio anos depois, quando venceu o prêmio do Salão do Humor de Piracicaba, em 1977. No fim da década de 1970, começou a publicar suas tiras na Folha de S. Paulo e no início da década de 1980 passou a fazer parte do grupo de cartunistas do jornal, onde recentemente publicava charges e cartuns. Glauco também foi roteirista e fundou uma Igreja adepta do Santo Daime, chamada Céu de Maria. Ele deixa a mulher Beatriz Galvão e dois filhos.