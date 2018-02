Três crianças são encontradas sozinhas dentro de casa em São Vicente

SÃO PAULO - Três crianças foram encontradas sozinhas em casa no último domingo, 11, no bairro Quarentenário, em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com a Delegacia da Mulher, nesta terça-feira, ainda não havia notícias sobre o paradeiro da mãe. Ela deverá responder por maus tratos e abandono de incapaz.

Segundo a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar chegou ao local primeiro, junto com o Conselho Tutelar, após denúncia feita pelos vizinhos, que ouviram o choro de uma das crianças. Eles recolheram as três crianças e encaminharam para um abrigo da cidade.

A Delegacia da Mulher, responsável pelo caso, informa também que há declarações alegando que não é a primeira vez que os três irmãos, que não tiveram a idade revelada, são deixados sozinhos por um longo período.

Nesta manhã, as crianças foram encaminhadas para realizar o exame de corpo de delito e, de acordo com a Delegacia da Mulher, o resultado pode demorar até um mês para ser divulgado. Enquanto isso, as crianças continuarão em um abrigo da prefeitura de São Vicente até que um parente próximo ou com elo afetivo seja encontrado.