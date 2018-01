Três crianças e um adolescente morrem em incêndio em Itapecerica da Serra

Atualizado às 11h56

SÃO PAULO - Três crianças e um adolescente morreram na manhã desta quinta-feira, 19, no incêndio de uma casa em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 7h30 e sete viaturas foram enviadas para a Rua Presidente Getúlio Vargas, altura do número 2399. Uma quinta vítima, ainda não identificada, foi encaminhada ao Posto de Saúde de Jacira.

Segundo um funcionário do 1° Distrito Policial de Itapecerica da Serra, os menores tinham 3, 4, 7 e 17 anos de idade. A perícia foi enviada ao local no final da manhã e uma das hipóteses iniciais é de que uma vela, acesa por causa de uma queda de energia elétrica, tenha causado o incêndio. Ainda segundo o funcionário, a mãe dos quatro irmãos teria saído às 6h30 para trabalhar.